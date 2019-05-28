В "Борисполе" обнаружили трех иностранцев с поддельными документами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. В пункте пропуска "Борисполь" за прошедшие сутки обнаружили трех иностранцев, которые по поддельным документам пытались попасть на рейс в Торонто. Об этом сообщила пресс-служба отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", передает УНН.
Так, двух граждан Турции, которые направлялись на рейс в канадский Торонто, пограничники не пропустили вчера утром.
"Правоохранители установили, что иностранцы путешествовали по поддельным специальным паспортам граждан Турции, а именно - с замененными обложками паспортных документов. Также у иностранцев выявлены визовые этикетки Канады, которые содержат признаки полной подделки", - говорится в сообщении.
На граждан составили протоколы об административных правонарушениях по ст. 204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины - ред.).
Также в Нацполицию направили сообщение для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения по признакам ст.358 УК Украины - подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов.
Иностранцев-нарушителей отправили обратным рейсом в Стамбул.
Еще одного человека, который планировал попасть на рейс в Торонто также незаконным способом, пограничники в это же время не пропустили вчера.
"Гражданка Тайваня подала на пограничный контроль паспорт, в котором инспектор пограничной службы сразу обнаружил признаки подделки - замену информационной страницы с установочными данными. Иностранка рассказала, что для того, чтобы попасть в Канаду, она заплатила за фальшивый документ 1500 долларов США", - отметили пограничники.
Нарушительницу вернули обратным рейсом в Пекин.
Напомним, гражданин Грузии, который ехал поездом "Минск - Киев", не доезжая до столицы, выдавил окно в своем купе и скрылся в неизвестном направлении, чтобы обойти пограничный контроль.