У "Борисполі" виявили трьох іноземців з підробленими документами

Так, двох громадян Туреччини, які прямували на рейс до канадського Торонто, прикордонники не пропустили учора вранці.

"Правоохоронці встановили, що іноземці подорожували по підробленим спеціальним паспортам громадян Туреччини, а саме - з заміненими обкладинками паспортних документів. Також в іноземців виявлено візові етикетки Канади, які містять ознаки повної підробки", - йдеться в повідомленні.

На громадян склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України - ред.).

Також до Нацполіції направили повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ст.358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.

Іноземців-порушників відправили зворотним рейсом до Стамбула.

Ще одну особу, яка планувала потрапити на рейс до Торонто також у незаконний спосіб, прикордонники у цей самий час не пропустили вчора.

"Громадянка Тайвані подала на прикордонний контроль паспорт, в якому інспектор прикордонної служби відразу виявив ознаки підробки – заміну інформаційної сторінки з установчими даними. Іноземка розповіла, що для того, аби потрапити до Канади, вона заплатила за фальшивий документ 1500 доларів США", - зазначили прикордонники.

Порушницю повернули зворотним рейсом до Пекіна.

Нагадаємо, громадянин Грузії, який їхав потягом "Мінськ – Київ", не доїжджаючи до столиці, видавив вікно у своєму купе та втік у невідомому напрямку, щоб оминути прикордонний контроль.