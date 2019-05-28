У "Борисполі" виявили трьох іноземців з підробленими документами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. У пункті пропуску "Бориспіль" минулої доби виявили трьох іноземців, які за підробленими документами намагалися потрапити на рейс до Торонто. Про це повідомила прес-служба окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", передає УНН.
Так, двох громадян Туреччини, які прямували на рейс до канадського Торонто, прикордонники не пропустили учора вранці.
"Правоохоронці встановили, що іноземці подорожували по підробленим спеціальним паспортам громадян Туреччини, а саме - з заміненими обкладинками паспортних документів. Також в іноземців виявлено візові етикетки Канади, які містять ознаки повної підробки", - йдеться в повідомленні.
На громадян склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 204-1 КУпАП (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України - ред.).
Також до Нацполіції направили повідомлення для внесення до ЄРДР відомостей про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ст.358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів.
Іноземців-порушників відправили зворотним рейсом до Стамбула.
Ще одну особу, яка планувала потрапити на рейс до Торонто також у незаконний спосіб, прикордонники у цей самий час не пропустили вчора.
"Громадянка Тайвані подала на прикордонний контроль паспорт, в якому інспектор прикордонної служби відразу виявив ознаки підробки – заміну інформаційної сторінки з установчими даними. Іноземка розповіла, що для того, аби потрапити до Канади, вона заплатила за фальшивий документ 1500 доларів США", - зазначили прикордонники.
Порушницю повернули зворотним рейсом до Пекіна.
Нагадаємо, громадянин Грузії, який їхав потягом "Мінськ – Київ", не доїжджаючи до столиці, видавив вікно у своєму купе та втік у невідомому напрямку, щоб оминути прикордонний контроль.