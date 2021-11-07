В "Борисполе" еще у около 20 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В аэропорту "Борисполь" правоохранители обнаружили за два дня 17 COVID-сертификатов с признаками подделки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полиции Киевской области.
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“5 ноября на территории аэропорта 7 человек предъявили поддельные документы о вакцинации, и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов. По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.
Дополнение
1 ноября сообщалось, что полицейские Киевской области на территории международного аэропорта “Борисполь” за неделю обнаружили у 55 человек COVID-сертификаты с признаками подделки.
В Украине уволили трех врачей, которые подделывали сертификаты о вакцинации. Еще трем врачам объявлен выговор.