В "Борисполе" еще у около 20 человек обнаружили COVID-сертификаты с признаками подделки

Цитата

“5 ноября на территории аэропорта 7 человек предъявили поддельные документы о вакцинации, и еще 10 подобных COVID-сертификатов обнаружили 6 ноября”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов. По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Дополнение

1 ноября сообщалось, что полицейские Киевской области на территории международного аэропорта “Борисполь” за неделю обнаружили у 55 человек COVID-сертификаты с признаками подделки.

В Украине уволили трех врачей, которые подделывали сертификаты о вакцинации. Еще трем врачам объявлен выговор.