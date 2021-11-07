У "Борисполі" ще у близько 20 осіб виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки

Цитата

“5 листопада на території аеропорту 7 осіб пред’явили підроблені документи про вакцинацію, і ще 10 подібних COVID-сертифікатів виявили 6 листопада”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів. За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Доповнення

1 листопада повідомлялося, що поліцейські Київщини на території міжнародного аеропорту “Бориспіль” за тиждень виявили у 55 осіб COVID-сертифікати з ознаками підробки.

В Україні звільнили трьох лікарів, які підробляли сертифікати про вакцинацію. Ще трьом лікарям оголошено догану.