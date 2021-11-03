В Україні звільнено трьох лікарів за підробку COVID-сертифікатів: ще трьом оголошено догану
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні звільнили трьох лікарів, які підробляли сертифікати про вакцинацію. Ще трьом лікарям оголошено догану. Про це під час засідання комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування заявила заступник міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич, передає УНН.
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"МОЗ звернулося до місцевої влади щодо відсторонення керівників закладів охорони здоров'я, щодо тих установ, де ведуть кримінальні провадження. В цей час маємо зворотний зв'язок і наступну статистику: були звільнені три лікарі, оголошено догану ще трьом лікарям, і ведеться службове розслідування в шести регіонах", - заявила заступник голови МОЗ.
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За її словами, в соціальних мережах і публічному просторі виявлено близько 210 тисяч повідомлень про продаж і купівлю COVID-сертифікатів. Інформація щодо них направлена до правоохоронних органів.
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Як інформував УНН, з 30 жовтня в Київській області було виявлено 17 осіб з COVID-сертифікатами, які мали ознаки підробки.
На території міжнародного аеропорту “Бориспіль” за тиждень вже виявили у 55 осіб COVID-сертифікати з ознаками підробки.
1 листопада повідомлялося, що в Україні через підроблення COVID-документів вже розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 щодо працівників медичних закладів.