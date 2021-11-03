В Украине уволены три врача за подделку COVID-сертификатов: еще троим объявлен выговор
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Украине уволили трех врачей, которые подделывали сертификаты о вакцинации. Еще трем врачам объявлен выговор. Об этом во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования заявила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич, передает УНН.
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"Минздрав обратился к местной власти об отстранении руководителей учреждений здравоохранения, в отношении тех учреждений, где ведут уголовные производства. В это время имеем обратную связь и следующую статистику: были уволены три врача, объявлен выговор еще трем врачам, и ведется служебное расследование в шести регионах", - заявила замглавы Минздрава.
Детали
По ее словам, в социальных сетях и в публичном пространстве выявлено около 210 тысяч сообщений о продаже и покупке COVID-сертификатов. Информация по ним направлена в правоохранительные органы.
Добавим
Как информировал УНН, с 30 октября в Киевской области было выявлено 17 человек с COVID-сертификатами, которые имели признаки подделки.
На территории международного аэропорта “Борисполь” за неделю уже выявили у 55 человек COVID-сертификаты с признаками подделки.
1 ноября сообщалось, что в Украине из-за подделки COVID-документов уже начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений.