В Украине уволены три врача за подделку COVID-сертификатов: еще троим объявлен выговор

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"Минздрав обратился к местной власти об отстранении руководителей учреждений здравоохранения, в отношении тех учреждений, где ведут уголовные производства. В это время имеем обратную связь и следующую статистику: были уволены три врача, объявлен выговор еще трем врачам, и ведется служебное расследование в шести регионах", - заявила замглавы Минздрава.

Детали

По ее словам, в социальных сетях и в публичном пространстве выявлено около 210 тысяч сообщений о продаже и покупке COVID-сертификатов. Информация по ним направлена в правоохранительные органы.

Добавим

Как информировал УНН, с 30 октября в Киевской области было выявлено 17 человек с COVID-сертификатами, которые имели признаки подделки.

На территории международного аэропорта “Борисполь” за неделю уже выявили у 55 человек COVID-сертификаты с признаками подделки.

1 ноября сообщалось, что в Украине из-за подделки COVID-документов уже начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений.