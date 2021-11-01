У "Борисполі" за тиждень більше ніж 50 осіб намагалися використати COVID-сертифікати з ознаками підробки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Поліцейські Київщини на території міжнародного аеропорту “Бориспіль” за тиждень виявили у 55 осіб COVID-сертифікати з ознаками підробки. Про це УНН повідомили у поліції області.
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“31 жовтня на території аеропорту „Бориспіль“ у 7 осіб виявили документи про вакцинацію, що можуть містити ознаки підробки. Всього за тиждень правоохоронці задокументували 55 сертифікатів про вакцинацію з ознаками підробки”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.
“За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
У Києві поліцейські повідомили про підозру п’ятьом особам за підробку COVID-сертифікатів. Документи про вакцинацію виявили на території аеропорту “Жуляни”.
За даними поліції, вже є щонайменше 870 кримінальних проваджень щодо COVID-сертифікатів, і 92% цих проваджень стосуються підробки документів.