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У поліції назвали найпоширеніші злочини, пов'язані з COVID-сертифікатами

Київ • УНН

 • 16371 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. 92% кримінальних проваджень, які мають стосунок до сертифікатів про вакцинацію, стосуються їх підробки. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, пише УНН.

У поліції назвали найпоширеніші злочини, пов'язані з COVID-сертифікатами

Цитата:

“На сьогодні ми маємо 870 кримінальних проваджень (щодо COVID-сертифікатів — ред.), і 92% цих проваджень стосуються підробки документів. Потім ідуть шахрайства, несанкціоноване втручання в електронні та комп’ютерні мережі та службові підроблення”, — заявив Клименко.

Деталі

Зокрема, Клименко відзначив, що більше ніж 70 проваджень стосуються медиків, причетних до підробок документів про вакцинацію.

“Наступна категорія — це туроператори і турагенції, які пропонують цілі пакети, в які також входить Covid-сертифікат”, — відзначив Клименко.

Він нагадав, що законом за це передбачено до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців, закликавши не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102.

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