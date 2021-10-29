У поліції назвали найпоширеніші злочини, пов'язані з COVID-сертифікатами
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. 92% кримінальних проваджень, які мають стосунок до сертифікатів про вакцинацію, стосуються їх підробки. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, пише УНН.
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“На сьогодні ми маємо 870 кримінальних проваджень (щодо COVID-сертифікатів — ред.), і 92% цих проваджень стосуються підробки документів. Потім ідуть шахрайства, несанкціоноване втручання в електронні та комп’ютерні мережі та службові підроблення”, — заявив Клименко.
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Зокрема, Клименко відзначив, що більше ніж 70 проваджень стосуються медиків, причетних до підробок документів про вакцинацію.
“Наступна категорія — це туроператори і турагенції, які пропонують цілі пакети, в які також входить Covid-сертифікат”, — відзначив Клименко.
Він нагадав, що законом за це передбачено до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до українців, закликавши не використовувати підробки та повідомляти про правопорушення до кіберполіції або ж за номером 102.