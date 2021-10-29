В полиции назвали самые распространенные преступления, связанные с COVID-сертификатами
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. 92% уголовных производств, имеющих отношение к сертификатам о вакцинации, касаются их подделки. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, пишет УНН.
Цитата:
“На сегодняшний день мы имеем 870 уголовных производств (по COVID-сертификатам — ред.), и 92% этих производств касаются подделки документов. Затем идут мошенничества, несанкционированное вмешательство в электронные и компьютерные сети и служебные подлоги", - заявил Клименко.
Детали
В частности, Клименко отметил, что более 70 производств касаются медиков, причастных к подделкам документов о вакцинации.
"Следующая категория - это туроператоры и турагентства, предлагающие целые пакеты, в которые также входит COVID-сертификат", - отметил Клименко.
Он напомнил, что законом за это предусмотрено до 5 лет лишения свободы.
Напомним
Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или же по номеру 102.