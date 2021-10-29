В полиции назвали самые распространенные преступления, связанные с COVID-сертификатами

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“На сегодняшний день мы имеем 870 уголовных производств (по COVID-сертификатам — ред.), и 92% этих производств касаются подделки документов. Затем идут мошенничества, несанкционированное вмешательство в электронные и компьютерные сети и служебные подлоги", - заявил Клименко.

Детали

В частности, Клименко отметил, что более 70 производств касаются медиков, причастных к подделкам документов о вакцинации.

"Следующая категория - это туроператоры и турагентства, предлагающие целые пакеты, в которые также входит COVID-сертификат", - отметил Клименко.

Он напомнил, что законом за это предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Напомним

Министр внутренних дел Денис Монастырский обратился к украинцам, призвав не использовать подделки и сообщать о правонарушениях в киберполицию или же по номеру 102.