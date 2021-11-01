В "Борисполе" за неделю более чем 50 человек пытались использовать COVID-сертификаты с признаками подделки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Полицейские Киевской области на территории международного аэропорта “Борисполь” за неделю обнаружили у 55 человек COVID-сертификаты с признаками подделки. Об этом УНН сообщили в полиции области.
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“31 Октября на территории аэропорта „Борисполь“ у 7 человек обнаружили документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Всего за неделю правоохранители задокументировали 55 сертификатов о вакцинации с признаками подделки”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов.
“По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация”, — отмечается в сообщении.
Дополнение
В Киеве полицейские сообщили о подозрении пятерым лицам за подделку COVID-сертификатов. Документы о вакцинации обнаружили на территории аэропорта “Жуляны”.
По данным полиции, уже имеется по меньшей мере 870 уголовных производств в отношении COVID-сертификатов, и 92% этих производств касаются подделки документов.