В "Борисполе" за неделю более чем 50 человек пытались использовать COVID-сертификаты с признаками подделки

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“31 Октября на территории аэропорта „Борисполь“ у 7 человек обнаружили документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки. Всего за неделю правоохранители задокументировали 55 сертификатов о вакцинации с признаками подделки”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что полиция открыла уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины относительно подделки, а также использования поддельных документов.

“По каждому из фактов будет осуществлена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

В Киеве полицейские сообщили о подозрении пятерым лицам за подделку COVID-сертификатов. Документы о вакцинации обнаружили на территории аэропорта “Жуляны”.

По данным полиции, уже имеется по меньшей мере 870 уголовных производств в отношении COVID-сертификатов, и 92% этих производств касаются подделки документов.