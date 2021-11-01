У Києві п'ятьом особам повідомили про підозру за підробку сертифікатів про вакцинацію

Цитата

“До співробітників Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на території аеропорту „Жуляни“ у п’ятьох осіб було виявлено документи про вакцинацію, які можуть містити ознаки підробки, а саме — при скануванні QR-коду інформація про вакцинування громадян не відображалась”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Поліцейські з’ясували, що довідки, які пред’явили прикордонникам порушники насправді медичними установами не видавались. Зловмисники надали підроблені сертифікати про вакцинацію, хоча насправді не вакциновані. Таким чином вони мали на меті уникнути обов’язкової самоізоляції, повернувшись додому з подорожі. Фігуранти — раніше не судимі мешканці столиці та Київщини, 1967, 1986, 1990, 1991 та 2000 років народження.

“Дізнавачем Солом’янського управління поліції за погодженням з окружною прокуратурою порушникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 та ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України — підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

За даними поліції, вже є щонайменше 870 кримінальних проваджень щодо COVID-сертифікатів, і 92% цих проваджень стосуються підробки документів.