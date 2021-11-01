В Киеве пяти лицам сообщили о подозрении за подделку сертификатов о вакцинации

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“К сотрудникам Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на территории аэропорта „Жуляны“ у пяти человек были обнаружены документы о вакцинации, которые могут содержать признаки подделки, а именно — при сканировании QR-кода информация о вакцинировании граждан не отображалась”, — говорится в сообщении.

Детали

Полицейские выяснили, что справки, которые предъявили пограничникам, нарушители на самом деле медицинскими учреждениями не выдавались. Злоумышленники предоставили поддельные сертификаты о вакцинации, хотя на самом деле не вакцинированы. Таким образом они преследовали цель избежать обязательной самоизоляции, вернувшись домой из путешествия. Фигуранты — ранее не судимые жители столицы и Киевской области, 1967, 1986, 1990, 1991 и 2000 годов рождения.

“Дознавателем Соломенского управления полиции по согласованию с окружной прокуратурой нарушителям сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины — подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

По данным полиции, уже есть по меньшей мере 870 уголовных производств в отношении COVID-сертификатов, и 92% этих производств касаются подделки документов.