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В Україні відкрито понад тисячу справ через підроблення COVID-документів

Київ • УНН

 • 17081 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. В Україні через підроблення COVID-документів вже розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 щодо працівників медичних закладів. Про це повідомили під час селекторної наради під головуванням прем’єр-міністра, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.

В Україні відкрито понад тисячу справ через підроблення COVID-документів

Цитата

“У Національній поліції повідомили, що за минулий тиждень з метою виявлення підроблення COVID-документів було проведено 20 обшуків, з них 3 — у медзакладах й 1 — у туристичній агенції. Задокументовано протягом тижня незаконну діяльність 3 лікарів, вилучено 170 міжнародних свідоцтв про вакцинацію й заблоковано 2 Telegram-канали”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що моніторингом також виявлено незаконну діяльність понад 60 посередників і 20 медичних працівників, що представляють 13 медичних закладів, та 40 веб-ресурсів.

“За інформацією Нацполіції, за минулий тиждень розпочато понад 90 кримінальних проваджень за фактом підроблення COVID-документів, 55 проваджень — за матеріалами Держприкордонслужби. Загалом розпочато 1065 кримінальних проваджень, з яких 80 щодо працівників медичних закладів і 35 — щодо працівників туристичних агенцій”, зазначається в повідомленні.

Доповнення

Поліцейські Київщини на території міжнародного аеропорту “Бориспіль” за тиждень виявили у 55 осіб COVID-сертифікати з ознаками підробки.

У Києві поліцейські повідомили про підозру п’ятьом особам за підробку COVID-сертифікатів. Документи про вакцинацію виявили на території аеропорту “Жуляни”.

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