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В Украине открыто более тысячи дел за подделку COVID-документов

Киев • УНН

 • 17081 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Украине из-за подделки COVID-документов уже начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений. Об этом сообщили во время селекторного совещания под председательством премьер-министра, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

В Украине открыто более тысячи дел за подделку COVID-документов

Цитата

“В Национальной полиции сообщили, что за прошедшую неделю с целью выявления подлога COVID-документов было проведено 20 обысков, из них 3 — в медучреждениях и 1 — в туристическом агентстве. Задокументировано в течение недели незаконную деятельность 3 врачей, изъято 170 международных свидетельств о вакцинации и заблокировано 2 Telegram-канала”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что мониторингом также выявлена незаконная деятельность более 60 посредников и 20 медицинских сотрудников, которые представляют 13 медицинских учреждений, и 40 веб-ресурсов.

“По информации Нацполиции, за прошедшую неделю начато более 90 уголовных производств по факту подделки COVID-документов, 55 производств — по материалам Госпогранслужбы. Всего начато 1065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений и 35 — в отношении работников туристических агентств”, отмечается в сообщении.

Дополнение

Полицейские Киевской области на территории международного аэропорта “Борисполь” за неделю выявили у 55 человек COVID-сертификаты с признаками подделки.

В Киеве полицейские сообщили о подозрении пятерым лицам за подделку COVID-сертификатов. Документы о вакцинации обнаружили на территории аэропорта “Жуляны”.

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