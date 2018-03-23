В "Борисполе" рассказали, как приход Ryanair скажется на прибылях аэропорта
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Соглашение с Ryanair, заключенное на новых условиях, не принесет негативного влияния на финансовые показатели аэропорта "Борисполь". Об этом журналистам после пресс-конференции сообщил руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин, передает корреспондент УНН.
"Новые условия мы зашлифовали, сделали условия общие для всех. Мы сейчас отошли от стимулирования развития новых направлений, к стимулированию увеличения пассажиропотока. Поэтому Ryanair надо будет ежегодно наращивать пассажиропоток на 100 тыс. пассажиров.
В том числе это касается и системы скидок, которая будет стимулировать увеличение пассажиропотока. Мы рассчитываем, что в следующем году, отправив 12 млн пассажиров, при росте пассажиропотока, наши финансовые результаты не изменятся", - отметил он.
Ранее сообщалось, что если "Борисполь" подпишет соглашение с Ryanair на условиях, которые требовал лоукостер, то аэропорт потеряет 2 млрд грн доходов.
Напомним, Ryanair подписал соглашения с аэропортами "Борисполь" и "Львов".
Первые полеты Ryanair в Украине ожидаются в октябре. Украинцам пообещали авиабилеты на этот лоукост за 10 евро.