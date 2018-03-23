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У "Борисполі" розповіли, як прихід Ryanair позначиться на прибутках аеропорту

Київ • УНН

 • 11629 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Угода з Ryanair, укладена на нових умовах, не принесе негативного впливу на фінансові показники аеропорту "Бориспіль". Про це журналістам після прес-конференції повідомив керівник аеропорту "Бориспіль" Павло Рябікін, передає кореспондент УНН.

“Нові умови ми зашліфували, зробили умови спільні для всіх. Ми зараз відійшли від стимулювання розвитку нових напрямків, до стимулювання збільшення пасажиропотоку. Тому Ryanair треба буде щороку нарощувати пасажиропотік на 100 тисяч пасажирів.

В тому числі це стосується і системи знижок, яка стимулюватиме збільшення пасажиропотоку. Ми розраховуємо, що наступного року, відправивши 12 млн пасажирів, при зростанні пасажиропотоку, наші фінансові результати не зміняться”, — зауважив він.

Раніше повідомлялось, що якщо “Бориспіль” підпише угоду з Ryanair на умовах, що вимагав лоукостер, то аеропорт втратить 2 млрд грн доходів.

Нагадаємо, Ryanair підписала угоди з аеропортами “Бориспіль” і “Львів”.

Перші польоти Ryanair в Україну очікуються у жовтні. Українцям пообіцяли авіаквитки на цьому лоукості за 10 євро.

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