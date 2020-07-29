В Болгарии митингующие забросали фальшивыми банкнотами резиденцию премьер-министра
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. В Болгарии протестующие забросали фальшивыми банкнотами номиналом 500 евро резиденцию премьер-министра Бойко Борисова, требуя провести расследование подлинности скандального видео, на котором возле кровати премьера лежат пачки банкнот номиналом 500 евро и пистолет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"В Болгарии во вторник, 28 июля, продолжились протесты с требованиями отставки правительства премьер-министра страны Бойко Борисова. В ходе этих протестов активисты забросали резиденцию Борисова в Бояне фальшивыми банкнотами номиналом в 500 евро с изображением главы правительства Болгарии. Тем самым протестующие хотели привлечь внимание к тому, что в стране до сих пор не было проведено расследование с целью проверить подлинность выложенного в июне в интернет скандального видео. На записи из спальни Бойко Борисова видно, что на ночном столике возле спящего премьера лежит пистолет, а в открытом ящике столика находятся пачки купюр достоинством в 500 евро и золотые слитки", - сообщили в СМИ.
Сообщается, что другая группа демонстрантов вечером 28 июля забросала здание Совета министров Болгарии зелеными шариками для пейнтбола. Таким образом они хотели выразить протест против уничтожения природы в Болгарии, которое, по мнению активистов, происходит из-за действий правительства.
"В Софии участники акции также прошли маршем мимо представительств Еврокомиссии и Европарламента, чтобы привлечь внимание европейских политиков к своим требованиям, и заблокировали центральные улицы и важные перекрестки. Кроме прочего, участники протестов, продолжающихся в Болгарии с 9 июля, требуют отставки генерального прокурора страны, который, по их мнению, намеренно не начинает расследования против людей, связанных с правительством", - сказано в сообщении.
Отмечается, что правительство Болгарии исключает возможность собственной отставки из-за пандемии коронавируса. Следующие плановые парламентские выборы должны будут состояться в Болгарии в марте 2021 года.
Напомним, тысячи болгар вышли на протесты и требовали отставки правительства. Они переросли в столкновения с полицией.