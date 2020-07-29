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У Болгарії мітингарі закидали фальшивими банкнотами резиденцію прем'єр-міністра

У Болгарії мітингарі закидали фальшивими банкнотами резиденцію прем'єр-міністра

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 липня. УНН. У Болгарії протестувальники закидали фальшивими банкнотами номіналом 500 євро резиденцію прем'єр-міністра Бойко Борисова, вимагаючи провести розслідування щодо справжності скандального відео, на якому біля ліжка прем'єра лежать пачки банкнот номіналом 500 євро і пістолет. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.

"У Болгарії у вівторок, 28 липня, продовжилися протести з вимогами відставки уряду прем'єр-міністра країни Бойко Борисова. Під час цих протестів активісти закидали резиденцію Борисова в Бояні фальшивими банкнотами номіналом в 500 євро із зображенням глави уряду Болгарії. Тим самим протестувальники хотіли привернути увагу до того, що в країні досі не було проведено розслідування з метою перевірки справжності викладеного у червні в інтернет скандального відео. На записі зі спальні Бойко Борисова видно, що на нічному столику біля сплячого прем'єра лежить пістолет, а у відкритому ящику столика знаходяться пачки купюр номіналом 500 євро і золоті злитки", - повідомили у ЗМІ.

Повідомляється, що інша група демонстрантів увечері 28 липня закидала будівлю Ради міністрів Болгарії зеленими кульками для пейнтболу. Таким чином вони хотіли висловити протест проти знищення природи у Болгарії, яке, на думку активістів, відбувається через дії уряду.

"У Софії учасники акції також пройшли маршем повз представництва Єврокомісії та Європарламенту, щоб привернути увагу європейських політиків до своїх вимог, і заблокували центральні вулиці і великі перехрестя. Крім іншого, учасники протестів, які тривають у Болгарії з 9 липня, вимагають відставки генерального прокурора країни, який, на їхню думку, навмисно не починає розслідування проти людей, пов'язаних з урядом", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що уряд Болгарії виключає можливість власної відставки через пандемію коронавірусу. Наступні планові парламентські вибори повинні будуть відбутися у Болгарії в березні 2021 року.

Нагадаємо, тисячі болгар вийшли на протести і вимагали відставки уряду. Вони переросли у зіткнення з поліцією.

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