Антиправительственные протесты в Болгарии переросли в столкновения с полицией

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 96759 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104166 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 130094 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109235 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129514 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101754 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102476 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104337 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102015 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101524 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Антиправительственные протесты в Болгарии переросли в столкновения с полицией

Антиправительственные протесты в Болгарии переросли в столкновения с полицией

Киев  •  УНН

 • 16623 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. В Болгарии во время антиправительственных протестов демонстранты бросали бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в полицейских. В результате, два правоохранителя были ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

О том, что протесты с требованиями отставки консервативного председателя Совета министров Болгарии Бойко Борисова переросли в Софии в столкновения с полицией, сообщил накануне заместитель руководителя столичного департамента полиции Антон Златанов.

По его словам, в результате столкновений в городе были ранены двое полицейских и один демонстрант. Шесть митингующих задержаны. Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в стражей порядка бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской, пишет издание.

По словам Антона Златанова, среди митингующих были замечены группы "провокаторов", которые подстрекали к насильственным действиям в отношении полиции.

Отмечается, что протесты продолжаются в Софии уже шестой день подряд. Ранее, 9 июля, в администрации президента Болгарии Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух не связанных друг с другом дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Полиция арестовала для допроса советника президента по вопросам безопасности Илию Милушева и уполномоченного по борьбе с коррупцией Пламена Узунова.

Напомним, ранее УНН сообщал, что тысячи болгар требовали отставки правительства.

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