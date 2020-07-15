Антиправительственные протесты в Болгарии переросли в столкновения с полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. В Болгарии во время антиправительственных протестов демонстранты бросали бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью в полицейских. В результате, два правоохранителя были ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
О том, что протесты с требованиями отставки консервативного председателя Совета министров Болгарии Бойко Борисова переросли в Софии в столкновения с полицией, сообщил накануне заместитель руководителя столичного департамента полиции Антон Златанов.
По его словам, в результате столкновений в городе были ранены двое полицейских и один демонстрант. Шесть митингующих задержаны. Нарушители правопорядка громили витрины магазинов и бросали в стражей порядка бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью и красной краской, пишет издание.
По словам Антона Златанова, среди митингующих были замечены группы "провокаторов", которые подстрекали к насильственным действиям в отношении полиции.
Отмечается, что протесты продолжаются в Софии уже шестой день подряд. Ранее, 9 июля, в администрации президента Болгарии Румена Радева прошли обыски в рамках расследования двух не связанных друг с другом дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Полиция арестовала для допроса советника президента по вопросам безопасности Илию Милушева и уполномоченного по борьбе с коррупцией Пламена Узунова.
Напомним, ранее УНН сообщал, что тысячи болгар требовали отставки правительства.