Антиурядові протести у Болгарії переросли у сутички з поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У Болгарії під час антиурядових протестів демонстранти кидали пляшки з легкозаймистою рідиною в поліцейських. У результаті, два правоохоронці були поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Про те, що протести з вимогами відставки консервативного голови Ради міністрів Болгарії Бойко Борисова переросли в Софії в зіткнення з поліцією, повідомив напередодні заступник керівника столичного департаменту поліції Антон Златанов.
За його словами, в результаті сутичок в місті були поранені двоє поліцейських і один демонстрант. Шість мітингувальників затримані. Порушники правопорядку громили вітрини магазинів і кидали в правоохоронців пляшки з легкозаймистою рідиною і червоною фарбою, пише видання.
За словами Антона Златанова, серед мітингувальників були помічені групи "провокаторів", які підбурювали до насильницьких дій щодо поліції.
Відзначається, що протести тривають у Софії вже шостий день поспіль. Раніше, 9 липня, в адміністрації президента Болгарії Румена Радєва пройшли обшуки у межах розслідування двох не пов'язаних одна з одною справ про корупцію і розголошення державної таємниці. Поліція заарештувала для допиту радника президента з питань безпеки Іллю Мілушева і уповноваженого по боротьбі з корупцією Пламена Узунова.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що тисячі болгар вимагали відставки уряду.