Тисячі болгар вимагали відставки уряду

Тим часом, соціалісти, що знаходяться в опозиції болгарського парламенту ініціювали голосування про недовіру прем'єр-міністру Бойко Борисову. Очікується, що воно відбудеться 15 липня. Лідер Болгарської соціалістичної партії Корнелія Нинова звинуватила Борисова і його партію "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" в "мафіозно-олігархічному" стилі управління.

Демонстрації почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були обумовлені розслідуванням двох не зв'язаних справ про корупцію і розголошенні державної таємниці. Уповноважений з боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки були затримані для допитів. Глава держави Румен Радев поклав відповідальність за обшуки на прем'єра і закликав міністрів скласти повноваження, порівнявши уряд з мафією.

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У свою чергу, Борисов заявив, що відкритий для діалогу і поважає право кожного на протест. Він закликав демонстрантів "бути обережними і не допустити пролиття жодної краплі крові під час мирного протесту", зазначивши, що риторика ненависті "не приведе ні до чого хорошого".