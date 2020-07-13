Тысячи болгар требовали отставки правительства

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100203 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108800 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113657 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144710 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114476 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137812 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103420 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102746 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105015 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102254 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Тысячи болгар требовали отставки правительства

Тысячи болгар требовали отставки правительства

Киев  •  УНН

 • 15615 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Антиправительственные протесты в Болгарии не утихают уже несколько дней. Тысячи людей в воскресенье, 12 июля, вышли на улицы Софии и ряд других городов, в том числе Бургаса, Варны и Пловдива. Демонстранты скандировали “Мафия” и “В отставку”, пишет УНН со ссылкой на DW.

Между тем, социалисты, находящихся в оппозиции болгарского парламента инициировали голосование о недоверии премьер-министру Бойко Борисову. Ожидается, что оно состоится 15 июля. Лидер Болгарской социалистической партии Корнелия Нинова обвинила Борисова и его партию “Граждане за европейское развитие Болгарии” в “мафиозно-олигархическом” стиле управления.

Демонстрации начались 9 июля, после обысков в администрации президента, которые были обусловлены расследованием двух не связанных дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Уполномоченный по борьбе с коррупцией и советник президента по вопросам безопасности были задержаны для допросов. Глава государства Румен Радев возложил ответственность за обыски на премьера и призвал министров сложить полномочия, сравнив правительство с мафией.

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В свою очередь, Борисов заявил, что открыт для диалога и уважает право каждого на протест. Он призвал демонстрантов “быть осторожными и не допустить пролития ни одной капли крови во время мирного протеста”, отметив, что риторика ненависти “не приведет ни к чему хорошему”.

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