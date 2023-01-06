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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В беларуси заявили, что совместная группировка войск с рф к "защите союзного государства" готова

Киев • УНН

 • 656144 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Заместитель министра обороны беларуси андрей жук утверждает, что региональная группировка войск с рф по итогам боевого сглаживания готова к якобы «защите союзного государства». Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство обороны республики.

В беларуси заявили, что совместная группировка войск с рф к "защите союзного государства" готова

Он напомнил, что в соответствии с решением президентов беларуси и россии с конца октября 2022 года на территории беларуси проводится подготовка и слаживание совместной региональной группировки войск. В этом году ее особенностью стало то, что военнослужащие обеих стран занимались по единым программам, с задействованием единых инструкторов как со стороны россии, так и беларуси.

Цитата

«Целевая установка была на одиночную подготовку. В первую очередь - обучить офицера и солдата действиям в различных видах боя. Подготовка осуществлялась по таким основным направлениям, как тактическая обученность, огневая выучка, умение оказать первую медицинскую помощь, так называемая тактическая медицина, а также делался упор на инженерную подготовку», - заявил жук.

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По его словам, в дальнейшем подготовка региональной группировки будет также совершенствоваться, в том числе на уровне межвидовых подразделений.

Например, на территории беларуси начинается совместное летное тактическое учение, а дальше будут организованы совместные штабные тренировки.

«Одним из этапов нашей подготовки будет совместное учение, которое пройдет в конце года, «Щит Союза – 2023», - добавил замминистра.

Дополнение

В беларусь продолжают поступать российские войска и техника. С новыми подразделениями будут проводить боевую подготовку и летно-тактические учения.

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