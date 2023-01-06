Беларусь планирует провести совместные с россией авиационные учения
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Министерство обороны Беларуси заявляет о намерении провести совместные с россией авиационные учения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram, передает УНН.
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“С целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил рб и рф, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск, планируется проведение совместной лётно-тактического обучения”, — говорится в сообщении.
В министерстве добавляют, что на территорию беларуси продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил рф.
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Территории временно оккупированного Крыма и Беларуси рассматриваются кремлевскими чиновниками как площадка для устроения провокаций с ядерным оружием. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов