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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20441 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Беларусь планирует провести совместные с россией авиационные учения

Киев • УНН

 • 423248 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Министерство обороны Беларуси заявляет о намерении провести совместные с россией авиационные учения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram, передает УНН.

Беларусь планирует провести совместные с россией авиационные учения

Цитата

“С целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил рб и рф, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск, планируется проведение совместной лётно-тактического обучения”, — говорится в сообщении.

В министерстве добавляют, что на территорию беларуси продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил рф.

Добавим

Территории временно оккупированного Крыма и Беларуси рассматриваются кремлевскими чиновниками как площадка для устроения провокаций с ядерным оружием. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил представитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов

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