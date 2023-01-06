Білорусь планує провести спільні з росією авіаційні навчання

Цитата

“З метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів збройних сил рб та рф, що входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ, планується проведення спільного льотно-тактичного навчання”, — йдеться у повідомленні.

У міністерстві додають, що на територію білорусі продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил рф.

Додамо

Території тимчасово окупованого Криму і білорусі розглядаються кремлівськими чиновниками як майданчик для влаштування провокацій з ядерною зброєю. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив представник пресслужби ГУР МОУ Андрій Юсов