У білорусь прибувають нові військові підрозділи рф

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“У рамках забезпечення військової безпеки союзної держави продовжується нарощування регіонального угруповання військ республіки білорусь та рф. Сьогодні, виходячи з ситуації, що складається, цей процес проходить поетапно. У республіку білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил російської федерації. З прибуваючими підрозділами на полігонах республіки білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження”, — говориться в повідомленні.

Крім того, як повідомляє міноборони, планується проведення спільного льотно-тактичного вчення. Від російської сторони в даному заході візьме участь військове формування повітряно-космічних сил.

Нагадаємо

Території тимчасово окупованого Криму та білоруси розглядаються кремлівськими чиновниками як майданчик для проведення провокацій із ядерною зброєю.