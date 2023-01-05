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У білорусь прибувають нові військові підрозділи рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. До білорусі продовжують надходити російські війська та техніка. З новими підрозділами проводитимуть бойову підготовку та льотно-тактичні навчання. Про це повідомляє міністерство оборони республіки білорусь, передає УНН.

У білорусь прибувають нові військові підрозділи рф

Цитата

“У рамках забезпечення військової безпеки союзної держави продовжується нарощування регіонального угруповання військ республіки білорусь та рф. Сьогодні, виходячи з ситуації, що складається, цей процес проходить поетапно. У республіку білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил російської федерації. З прибуваючими підрозділами на полігонах республіки білорусь сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження”, — говориться в повідомленні.

Крім того, як повідомляє міноборони, планується проведення спільного льотно-тактичного вчення. Від російської сторони в даному заході візьме участь військове формування повітряно-космічних сил.

Нагадаємо

Території тимчасово окупованого Криму та білоруси розглядаються кремлівськими чиновниками як майданчик для проведення провокацій із ядерною зброєю.

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