В беларусь прибывают новые военные подразделения рф
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В беларусь продолжают поступать российские войска и техника. С новыми подразделениями будут проводить боевую подготовку и летно-тактические учения. Об этом сообщает министерство обороны республики беларусь, передает УНН.
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“В рамках обеспечения военной безопасности союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск республики беларусь и российской федерации. Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно. В республику беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил российской федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах республики беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания”, — говорится в сообщении.
Кроме того, как сообщает минобороны, планируется проведение совместного летно-тактического учения. От российской стороны в данном мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.
Напомним
Территории временно оккупированного Крыма и беларуси рассматриваются кремлевскими чиновниками как площадка для проведения провокаций с ядерным оружием.