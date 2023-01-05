В беларусь прибывают новые военные подразделения рф

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“В рамках обеспечения военной безопасности союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск республики беларусь и российской федерации. Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно. В республику беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил российской федерации. С прибывающими подразделениями на полигонах республики беларусь спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого слаживания”, — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает минобороны, планируется проведение совместного летно-тактического учения. От российской стороны в данном мероприятии примет участие воинское формирование воздушно-космических сил.

Напомним

Территории временно оккупированного Крыма и беларуси рассматриваются кремлевскими чиновниками как площадка для проведения провокаций с ядерным оружием.