У білорусі заявили, що спільне угруповання військ з рф до "захисту союзної держави" готове

Він нагадав, що відповідно до рішення президентів білорусі та росії з кінця жовтня 2022 року на території білорусі проводиться підготовка та злагодження спільного регіонального угруповання військ. Цього року її особливістю стало те, що військовослужбовці обох країн займалися за єдиними програмами із залученням єдиних інструкторів як з боку росії, так і білорусі.

Цитата

"Цільова установка була на одиночну підготовку. Насамперед - навчити офіцера та солдата діям у різних видах бою. Підготовка здійснювалася за такими основними напрямами, як тактична навченість, вогневий вишкіл, вміння надати першу медичну допомогу, так звана тактична медицина, а також наголошувався на інженерній підготовці", - заявив жук.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: білорусь планує провести спільні з росією авіаційні навчання

За його словами, надалі підготовка регіонального угруповання також удосконалюватиметься, у тому числі на рівні міжвидових підрозділів.

Наприклад, біля білорусі починається спільне льотне тактичне вчення, а далі будуть організовані спільні штабні тренування.

«Одним із етапів нашої підготовки буде спільне вчення, яке пройде наприкінці року, «Щит Союзу – 2023», - додав заступник міністра.

Доповнення

До білорусі продовжують надходити російські війська та техніка. З новими підрозділами проводитимуть бойову підготовку та льотно-тактичні навчання.