В Беларуси задержали еще одного члена координационного совета
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентбря. УНН. В воскресенье в Республике Беларусь задержали еще одного члена координационного совета Андрея Егорова. Об этом сообщает TUT.BY, передает УНН.
"...В районе улицы Чеботарева задержали члена координационного совета Андрея Егорова. Информация о его местонахождении до сих пор неизвестна", - сообщает портал.
Напомним, 24 августа бойцы белорусского ОМОНа задержали доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и члена координационного совета оппозиции Сергея Дылевского на проходной Минского тракторного завода (МТЗ). 3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут снова судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле гостиницы "Планета" 23 августа. Она вину не признала.
Кроме того, накануне стало известно, что белорусские спецслужбы вывезли Ольгу Ковалькову, доверенное лицо соперницы президента Александра Лукашенко Светланы Тихановской, на белорусско-польскую границу.