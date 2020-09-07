У Білорусі затримали ще одного члена координаційної ради

"...У районі вулиці Чеботарьова затримали члена координаційної ради Андрія Єгорова. Інформація про його місцезнаходження до цих пір невідома", - повідомляє портал.

Нагадаємо, 24 серпня бійці білоруського ОМОНу затримали довірену особу Світлани Тіхановської Ольгу Ковалькову і члена координаційної ради опозиції Сергія Дилевського на прохідній Мінського тракторного заводу (МТЗ). 3 вересня 10-денний термін адміністративного арешту закінчився. Однак вранці у той же день стало відомо, що Ольгу будуть знову судити у суді Центрального району Мінська. Ковалькову засудили ще на 15 діб, визнали винною в участі у мітингу біля готелю "Планета" 23 серпня. Вона вину не визнала.

Крім того, напередодні стало відомо, що білоруські спецслужби вивезли Ольгу Ковалькову, довірену особу суперниці президента Олександра Лукашенка Світлани Тіхановської, на білорусько-польський кордон.