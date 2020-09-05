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Оппозиционерку Ковалькову насильно выдворили из Беларуси

Киев • УНН

 • 16728 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Ночью белорусские спецслужбы вывезли Ольгу Ковалькову, доверенное лицо соперницы президента Александра Лукашенко Светланы Тихановской, на белорусско-польскую границу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Ковальковой в Варшаве, обнародованном на ее странице в Facebook.

Оппозиционерку Ковалькову насильно выдворили из Беларуси

“Я призываю всех белорусов не останавливаться, продолжать мирные протесты, выходить из провластных организаций, профсоюзов и присоединяться к борьбе. Сейчас мы видим, что каждый может стать лидером и собрать вокруг себя единомышленников. Нас большинство, и мы победим. Наша сила в единстве!”, — заявила Ковалькова.

По ее словам, спецслужбы предложили ей выбор: или ее вывезут из страны, или дальше будут держать в заключении, причем сроки заключения будут постоянно добавляться. Ей надели на голову маску, положили на пол машины и вывезли на погранпереход Брузги. Там она была выдворена на нейтральную полосу, на польской стороне ее подобрал рейсовый автобус и привез в Варшаву.

Как сообщал УНН, ранее стало известно, что член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова, задержанная ранее властями Беларуси, поехала в Польшу.

Напомним, 24 августа бойцы белорусского ОМОНа задержали доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и члена Координационного совета оппозиции Сергея Дылевского на проходной Минского тракторного завода (МТЗ). 3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут снова судить в суде Центрального района Минска. Ковалькову осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле гостиницы “Планета” 23 августа. Она вину не признала.

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