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Член президії Координаційної ради Білорусі Ковалькова поїхала в Польщу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. Політик, член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова, затримана раніше владою Білорусі, поїхала в Польщу. Про це УНН повідомляє з посиланням на TUT.BY.

Член президії Координаційної ради Білорусі Ковалькова поїхала в Польщу

“Підтверджуємо, Ольга знаходиться зараз у Варшаві. Незабаром буде коментар від Ольги”, — повідомив прессекретар ради Антон Родненков.

Також пізніше від’їзд Ковалькова прокоментував Держприкордонкомітет: “5 вересня близько другої години ночі вона прибула в пішому порядку в пункт пропуску „Брузги“, пройшла прикордонний контроль, після чого дочекалася найближчого рейсового автобуса сполученням „Гродно-Варшава“ і проїхала на територію Польщі”.

Як повідомляв УНН, 24 серпня бійці білоруського ОМОНу затримали довірену особу Світлани Тіхановської Ольгу Ковалькову і члена Координаційної ради опозиції Сергія Дилевського на прохідній Мінського тракторного заводу (МТЗ).

Повідомляється, що 3 вересня 10-денний термін адміністративного арешту закінчився. Однак вранці в той же день стало відомо, що Ольгу будуть знову судити в суді Центрального району Мінська. Ковалькова засудили ще на 15 діб, визнали винною в участі в мітингу біля готелю “Планета” 23 серпня. Вона вину не визнала.

Наголошується, що як саме Ольгу Ковалькову відпустили до закінчення терміну арешту, поки невідомо.

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