Член президиума Координационного совета Беларуси Ковалькова уехала в Польшу

"Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. Вскоре будет комментарий от Ольги", - сообщил пресс-секретар совета Антон Родненков.

Также позже отъезд Ковалькова прокомментировал Госпогранкомитет: "5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением "Гродно-Варшава" и проехала на территорию Польши" .

Как сообщал УНН, 24 августа бойцы белорусского ОМОНа задержали доверенное лицо Светланы Тихановськои Ольгу Ковалькову и члена Координационного совета оппозиции Сергея Дылевские на проходной Минского тракторного завода (МТЗ).



Сообщается, что 3 сентября 10-дневный срок административного ареста закончился. Однако утром в тот же день стало известно, что Ольгу будут снова судить в суде Центрального района Минска. Ковалькова осудили еще на 15 суток, признали виновной в участии в митинге возле гостиницы "Планета" 23 августа. Она вину не признала.

Отмечается, что как именно Ольгу Ковалькову отпустили до окончания срока ареста, пока неизвестно.