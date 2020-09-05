Опозиціонерку Ковалькову насильно видворили з Білорусі

“Я закликаю всіх білорусів не зупинятися, продовжувати мирні протести, виходити з провладних організацій, профспілок і приєднуватися до боротьби. Зараз ми бачимо, що кожен може стати лідером і зібрати навколо себе однодумців. Нас більшість, і ми переможемо. Наша сила в єдності!”, — заявила Ковалькова.

За її словами, спецслужби запропонували їй вибір: або її вивезуть з країни, або далі будуть тримати в ув’язненні, причому терміни ув’язнення будуть постійно додаватися. Їй одягли на голову маску, поклали на підлогу машини і вивезли до погранпереходу Брузги. Там вона була видворена на нейтральну смугу, на польській стороні її підібрав рейсовий автобус і привіз до Варшави.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова, затримана раніше владою Білорусі, поїхала в Польщу.

Нагадаємо, 24 серпня бійці білоруського ОМОНу затримали довірену особу Світлани Тіхановської Ольгу Ковалькову і члена Координаційної ради опозиції Сергія Дилевського на прохідній Мінського тракторного заводу (МТЗ). 3 вересня 10-денний термін адміністративного арешту закінчився. Однак вранці в той же день стало відомо, що Ольгу будуть знову судити в суді Центрального району Мінська. Ковалькову засудили ще на 15 діб, визнали винною в участі в мітингу біля готелю “Планета” 23 серпня. Вона вину не визнала.