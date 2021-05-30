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В Беларуси задержали главного редактора портала Нrodna.life

Киев • УНН

 • 15845 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. В городе Гродно правоохранительные органы задержали главного редактора интернет-портала Нrodna.life Алексея Шота. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов в своем Telegram, передает УНН.

В Беларуси задержали главного редактора портала Нrodna.life

Цитата:

"В Гродно задержан главный редактор Hrodna.life Алексей Шота. Задержание состоялось 10 минут назад возле дома журналиста", - говорится в сообщении.

Детали

На портале Нrodna.life сообщается, что Алексей Шота был задержан в Гродно около 13:45 в воскресенье, 30 мая.

"Приехал автобус, его схватили неизвестные люди - и в автобус", - сообщила его бывшая жена в Facebook.

Справка

Алексей Шота - главный редактор интернет-ресурса Hrodna.life, работал в TUT.BY, закончил Ягеллонский университет в Кракове.

Дополнение

В воскресенье, 23 мая в 15:00, самолет авиакомпании Ryanair Афины - Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале "Пул первого".

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