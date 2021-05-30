У Білорусі затримали головного редактора порталу Нrodna.life

Цитата:

"У Гродно затриманий головний редактор Hrodna.life Алєксєй Шота. Затримання відбулося 10 хвилин тому біля будинку журналіста", - йдеться в повідомленні.

Деталі

На порталі Нrodna.life повідомляється, що Алєксєй Шота був затриманий у Гродно близько 13:45 в неділю, 30 травня.

"Приїхав автобус, його схопили невідомі люди - і в автобус", - повідомила його колишня дружина в Facebook.

Довідково

Алєксєй Шота - головний редактор інтернет-ресурсу Hrodna.life, працював в TUT.BY, закінчив Ягеллонський університет у Кракові.

Доповнення

У неділю, 23 травня о 15:00, літак авіакомпанії Ryanair Афіни — Вільнюс екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.

Команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко, повідомлялося в Telegram-каналі “Пул первого”.