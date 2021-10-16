В Беларуси признали экстремистским Telegram канал Светланы Тихановской
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Суд Центрального района Минска признал экстремистским Telegram канал бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской на основании материалов проверки Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. Об этом в пятницу, 15 октября, сообщается в неофициальном Telegram-канале ГУБОПиК, передает УНН.
Детали
Хранение экстремистских материалов, а также подписка на признанные экстремистскими Telegram-каналы и чаты влекут за собой ответственность, напомнили в ведомстве. На момент публикации у канала Тихановськои было более 100 тысяч подписчиков.
Также сообщается о признании экстремистским Telegram-канала “Платформа Голос”. Пока ни один из этих каналов не внесен в список экстремистских материалов на сайте Министерства информации Беларуси.
Семь лет за подписку на “экстремистские” Telegram-каналы
13 октября ГУБОПиК сообщил, что участники Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как “участники экстремистского формирования”. Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до семи лет. Ведомство намерено действовать, опираясь на принятую 12 октября постановление правительства Беларуси “О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма”.
Накануне в МВД Беларуси рассказали, что практически завершили процесс деанонимизация администраторов и наиболее активных участников белорусских Telegram-каналов и чатов, объявленных экстремистскими.