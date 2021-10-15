У Білорусі оголосили про деанонімізацію адміністраторів і учасників "екстремістських" Telegram-каналів

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До екстремістських формувань будуть належати групи громадян, які об’єдналися різними способами, включаючи використання інтернет-ресурсів, “з метою створення екстремістських матеріалів, їх популяризації та поширення, а також здійснення іншої діяльності, спрямованої на заподіяння шкоди національній безпеці нашої держави”, заявив начальник відділу головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі (ГУБОЗіК) В’ячеслав Орловський. За його словами, творці, організатори і учасники “екстремістських формувань” будуть залучатися до кримінальної відповідальності за статтею 361 КК Білорусі.

Передплатникам “екстремістських” Telegram-каналів загрожує кримінальна відповідальність

13 жовтня ГУБОЗіК МВС Білорусі повідомив, що передплатники Telegram-каналів і чатів, визнаних екстремістськими, будуть залучатися до кримінальної відповідальності як “учасники екстремістського формування”. Максимальним покаранням може стати позбавлення волі на строк до семи років. Відомство має намір діяти, спираючись на прийняту 12 жовтня постанову уряду Білорусі “Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму”.

“Документ регламентує порядок визнання груп громадян, які здійснюють екстремістську діяльність, в тому числі з використанням месенджерів і соцмереж, екстремістськими формуваннями. Слід розрізняти вказану новелу та існуючий порядок визнання інформаційної продукції екстремістськими матеріалами. В останньому випадку необхідно рішення суду (передбачена адміністративна відповідальність), а для визнання груп громадян екстремістськими формуваннями потрібно рішення МВС або КДБ (настає кримінальна відповідальність)”, — йдеться в повідомленні білоруського МВС від 14 жовтня.

Понад 100 Telegram-каналів в Білорусі визнані екстремістськими

Екстремістськими в Білорусі оголошено понад 100 Telegram-каналів, в тому числі Nexta Live, Nexta і його логотип, а також сатиричний канал Luxta.

Нагадаємо

У вересні суд Центрального району Мінська визнав екстремістським сатиричний Telegram-канал “Чай з малінавим вареннем”. На той момент у каналу було понад 142 тисячі передплатників. У ньому регулярно розміщувалися сатиричні картинки, жарти і короткі історії. В ході протестів, що почалися в Білорусі після виборів президента в серпні 2020 року, автори каналу висвітлювали події в республіці і публікували фото і відео з демонстрацій.

Раніше суд у Білорусі засудив росіянку до півтора років у колонії за твіт про Лукашенка.