У Білорусі оголосили про деанонімізацію адміністраторів і учасників "екстремістських" Telegram-каналів

ukru
19:38 • 72700 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

18:58 • 91444 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 158056 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 142937 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 145775 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 158435 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 176248 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149840 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159043 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175953 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 158773 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 151127 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 124065 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 118224 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 136111 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 158061 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 151127 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 250858 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 247197 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 375624 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 52999 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 63384 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 61592 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 97383 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 109126 перегляди
Актуальне
У Білорусі оголосили про деанонімізацію адміністраторів і учасників "екстремістських" Telegram-каналів

У Білорусі оголосили про деанонімізацію адміністраторів і учасників "екстремістських" Telegram-каналів

Київ • УНН

 • 27824 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Деанонімізація адміністраторів і найбільш активних передплатників білоруських Telegram-каналів і чатів, оголошених екстремістськими, практично завершена, заявив МВС Білорусі в четвер, 14 жовтня. "Робота по залученню учасників екстремістських формувань до кримінальної відповідальності буде вестися точково, з урахуванням ролі кожного учасника, виходячи із зібраних доказів", - сказано в повідомленні.

Деталі

До екстремістських формувань будуть належати групи громадян, які об’єдналися різними способами, включаючи використання інтернет-ресурсів, “з метою створення екстремістських матеріалів, їх популяризації та поширення, а також здійснення іншої діяльності, спрямованої на заподіяння шкоди національній безпеці нашої держави”, заявив начальник відділу головного управління по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі (ГУБОЗіК) В’ячеслав Орловський. За його словами, творці, організатори і учасники “екстремістських формувань” будуть залучатися до кримінальної відповідальності за статтею 361 КК Білорусі.

Передплатникам “екстремістських” Telegram-каналів загрожує кримінальна відповідальність

13 жовтня ГУБОЗіК МВС Білорусі повідомив, що передплатники Telegram-каналів і чатів, визнаних екстремістськими, будуть залучатися до кримінальної відповідальності як “учасники екстремістського формування”. Максимальним покаранням може стати позбавлення волі на строк до семи років. Відомство має намір діяти, спираючись на прийняту 12 жовтня постанову уряду Білорусі “Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму”.

“Документ регламентує порядок визнання груп громадян, які здійснюють екстремістську діяльність, в тому числі з використанням месенджерів і соцмереж, екстремістськими формуваннями. Слід розрізняти вказану новелу та існуючий порядок визнання інформаційної продукції екстремістськими матеріалами. В останньому випадку необхідно рішення суду (передбачена адміністративна відповідальність), а для визнання груп громадян екстремістськими формуваннями потрібно рішення МВС або КДБ (настає кримінальна відповідальність)”, — йдеться в повідомленні білоруського МВС від 14 жовтня.

Понад 100 Telegram-каналів в Білорусі визнані екстремістськими

Екстремістськими в Білорусі оголошено понад 100 Telegram-каналів, в тому числі Nexta Live, Nexta і його логотип, а також сатиричний канал Luxta.

Нагадаємо

У вересні суд Центрального району Мінська визнав екстремістським сатиричний Telegram-канал “Чай з малінавим вареннем”. На той момент у каналу було понад 142 тисячі передплатників. У ньому регулярно розміщувалися сатиричні картинки, жарти і короткі історії. В ході протестів, що почалися в Білорусі після виборів президента в серпні 2020 року, автори каналу висвітлювали події в республіці і публікували фото і відео з демонстрацій.

Раніше суд у Білорусі засудив росіянку до півтора років у колонії за твіт про Лукашенка.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами