Суд у Білорусі засудив росіянку до півтора років у колонії за твіт про Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Суд Московського району Бреста засудив росіянку Ірину Вікхольм до півтора років колонії за статтею про наклеп на президента Білорусі. Про це повідомляє білоруський телеканал “Белсат”, пише УНН.
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Приводом для кримінальної справи став твіт Вікхольм про посадку літака Ryanair у Мінську. “Черговий злочин Лукашенко: акт державного авіапіратства”, — говорилося у твіті.
Вікхольм зробила цей запис в кінці травня 2021 року. Незабаром після цього вона була затримана, але про затримання стало відомо лише у вересні, так як в Білорусі у жінки немає близьких родичів.
У суді росіянка заявляла відвід судді і відведення держобвинувача, які суд не задовольнив, а також відмовилася від призначеного їй адвоката, пише “Медіазона Білорусь” з посиланням на білоруський правозахисний центр “Вясна”.