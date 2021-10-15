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В Беларуси объявили о деанонимизация администраторов и участников "экстремистских" Telegram-каналов

В Беларуси объявили о деанонимизация администраторов и участников "экстремистских" Telegram-каналов

Киев  •  УНН

 • 27817 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Деанонимизация администраторов и наиболее активных подписчиков белорусских Telegram-каналов и чатов, объявленных экстремистскими, практически завершена, заявил МВД Беларуси в четверг, 14 октября, передает УНН.

Цитата

“Работа по привлечению участников экстремистских формирований к уголовной ответственности будет вестись точечно, с учетом роли каждого участника, исходя из собранных доказательств”, — сказано в сообщении.

Детали

К экстремистским формированиям будут принадлежать группы граждан, объединившихся различными способами, включая использование интернет-ресурсов, “с целью создания экстремистских материалов, их популяризации и распространения, а также осуществление иной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности нашего государства”, заявил начальник отдела главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси (ГУБОПиК) Вячеслав Орловский. По его словам, создатели, организаторы и участники “экстремистских формирований” будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361 УК Беларуси.

Подписчикам “экстремистских” Telegram-каналов грозит уголовная ответственность

13 октября ГУБОПиК МВД Беларуси сообщил, что подписчики Telegram-каналов и чатов, признанных экстремистскими, будут привлекаться к уголовной ответственности как “участники экстремистского формирования”. Максимальным наказанием может стать лишение свободы на срок до семи лет. Ведомство намерено действовать, опираясь на принятую 12 октября постановление правительства Беларуси “О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма”.

“Документ регламентирует порядок признания групп граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров и соцсетей, экстремистскими формированиями. Следует различать указанную новеллу и существующий порядок признания информационной продукции экстремистскими материалами. В последнем случае необходимо решение суда (предусмотрена административная ответственность), а для признания групп граждан экстремистскими формированиями нужно решение МВД или КГБ (наступает уголовная ответственность)”, — говорится в сообщении белорусского МВД от 14 октября.

Более 100 Telegram-каналов в Беларуси признаны экстремистскими

Экстремистскими в Беларуси объявлено более 100 Telegram-каналов, в том числе Nexta Live, Nexta и его логотип, а также сатирический канал Luxta.

Напомним

В сентябре суд Центрального района Минска признал экстремистским сатирический Telegram канал “Чай с малинавым вареньем”. На тот момент у канала было более 142 тысяч подписчиков. В нем регулярно размещались сатирические картинки, шутки и короткие истории. В ходе протестов, начавшихся в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года, авторы канала освещали события в республике и публиковали фото и видео демонстраций.

Ранее суд в Беларуси приговорил россиянку к полутора лет в колонии за твит о Лукашенко.

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