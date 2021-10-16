У Білорусі визнали екстремістським Telegram-канал Світлани Тихановської

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Зберігання екстремістських матеріалів, а також підписка на визнані екстремістськими Telegram-канали та чати тягнуть за собою відповідальність, нагадали у відомстві. На момент публікації у каналу Тихановської було понад 100 тисяч передплатників.

Також повідомляється про визнання екстремістським Telegram-каналу “Платформа Голос”. Поки що жоден з цих каналів не внесений до списку екстремістських матеріалів на сайті Міністерства інформації Білорусі.

Сім років за підписку на “екстремістські” Telegram-канали

13 жовтня ГУБОЗіК повідомив, що учасники Telegram-каналів і чатів, визнаних екстремістськими, будуть залучатися до кримінальної відповідальності як “учасники екстремістського формування”. Максимальним покаранням може стати позбавлення волі на строк до семи років. Відомство має намір діяти, спираючись на прийняту 12 жовтня постанову уряду Білорусі “Про заходи протидії екстремізму і реабілітації нацизму”.

Напередодні в МВС Білорусі розповіли, що практично завершили процес деанонімізація адміністраторів і найбільш активних учасників білоруських Telegram-каналів і чатів, оголошених екстремістськими.