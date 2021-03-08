В Беларуси возбуждено более 2,5 тысяч дел против участников протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. В Беларуси с августа 2020 года возбуждено более 2,5 тысячи дел по факту протестов. Такую цифру озвучил в воскресенье, 7 марта, в эфире телеканала "Беларусь 1" заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, передает УНН.
Что известно
По его словам, дела заводились по статьям о массовых беспорядках, повреждении имущества, хулиганство, оскорбление, клевета, угрозы или насилие в отношении работников милиции и военнослужащих внутренних войск. При этом в 70 процентах случаев речь шла о ситуации, в которых использовался интернет.
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“Мы уже более чем в 800 случаях установили лиц, причастных к этим так называемым протестным преступлениям”, — подчеркнул Казакевич.
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Протесты в Беларуси после президентских выборов
Массовые акции протеста против фальсификации результатов голосования вспыхнули в Беларуси сразу после президентских выборам 9 августа прошлого года, когда ЦИК снова объявил победителем Александра Лукашенко. Протестующие требуют проведения новых, честных выборов и освобождения политзаключенных, а также прекращения произвола силовиков по протестующим.
В ходе протестов физически пострадали, были арестованы и задержаны тысячи людей, в том числе десятки журналистов. Девять человек погибли. В последнее время протестные акции носят локальный характер.
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Представители оппозиции сформировали Координационный совет для передачи власти, однако в итоге все члены президиума КС были или арестованы, или оказались за рубежом. Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко и его окружения.