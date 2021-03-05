Литва про видачу Тіхановської Білорусі: швидше пекло замерзне

Цитата:

“Литва була і буде кам’яною стіною, за якою сховаються всі переслідувані режимами демократичні сили. Таким чином, кожен, хто знайшов притулок в Литві, може відчувати себе в безпеці, що його не передадуть режимам — ні через його боротьбу за демократію, ні через боротьбу за свободу слова або релігії. А білоруському режиму ми можемо сказати: швидше пекло замерзне, ніж ми почнемо розглядати ваші вимоги”, - заявив міністр.

Контекст

Генеральна прокуратура Білорусі 5 березня направила до Литви прохання про видачу Світлани Тіхановської для притягнення її до кримінальної відповідальності “за злочини проти порядку управління, громадської безпеки та держави”.



До цього, 2 березня слідком Білорусі передав до Генеральної прокуратури документи на екстрадицію колишнього кандидата в президенти Світлани Тіхановської, що перебуває за межами країни.

Доповнення

Після спірних президентських виборів в Білорусі 9 серпня у країні тривають протести проти Олександра Лукашенка. Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, був офіційно оголошений ЦВК країни переможцем на виборах, набравши понад 80 відсотків голосів. Цей результат опозиція і багато білорусів назвали сфальсифікованим.