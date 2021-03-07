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За ґратами у Білорусі знаходяться 38 жінок-політв'язнів - правозахисники

За ґратами у Білорусі знаходяться 38 жінок-політв'язнів - правозахисники

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. У Білорусі 38 жінок було визнано політичними в'язнями, зокрема кілька журналісток та правозахисниць. Про це в неділю, 7 березня, повідомили у білоруському правозахисному центрі "Вясна", передає УНН.

Що відомо

За даними правозахисників, з початку виборчої кампанії на серпневих президентських виборах минулого року проти жінок у Білорусі було порушено щонайменше 141 кримінальну справу через їхні політичні переконання.

Цитата

“Як ніколи досі, величезну кількість жінок кинули за ґрати за політичними мотивами”, — заявили у центрі “Вясна”.

Деталі

За даними правозахисників, щонайменше 49 жінок перебувають під вартою або під домашнім арештом, десятьох з них уже засудили до реальних термінів.

Найсуворіше покарання за політичними мотивами в Білорусі отримала громадянка Швейцарії Наталя Херше, яка була затримана в Мінську в вересні 2020 року. Її засудили до 2,5 року колонії за те, що “чинила опір з насильством” 22-річному співробітнику ОМОНу Сергію Кончику.

Контекст

Напередодні Міжнародного дня боротьби за права жінок, що відзначається 8 березня, у правозахисному центрі закликали підтримати тих, хто став жертвами політично мотивованих переслідувань у Білорусі.

Перед цим, 5 березня, слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальну справу проти правозахисного центру “Вясна” за статтею про організацію й активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок.

Нагадаємо

Після спірних минулорічних президентських виборів в Білорусі 9 серпня у країні тривають протести проти Олександра Лукашенка. Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, був офіційно оголошений ЦВК країни переможцем на виборах, набравши понад 80 відсотків голосів. Цей результат опозиція і багато білорусів назвали сфальсифікованим.

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