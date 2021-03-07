За решеткой в Беларуси находятся 38 женщин-политзаключенных - правозащитники

Что известно

По данным правозащитников, с начала избирательной кампании в августовских президентских выборах в прошлом году против женщин в Беларуси было возбуждено по меньшей мере 141 уголовное дело из-за их политических убеждений.

Цитата

“Как никогда раньше, огромное количество женщин бросили за решетку по политическим мотивам”, — заявили в центре “Вясна”.

Детали

По данным правозащитников, по меньшей мере 49 женщин находятся под стражей или под домашним арестом, десять из них уже приговорили к реальным срокам.

Самое суровое наказание по политическим мотивам в Беларуси получила гражданка Швейцарии Наталья Херши, которая была задержана в Минске в сентябре 2020 года. Ее приговорили к 2,5 года колонии за то, что “сопротивлялась с насилием” 22-летнему сотруднику ОМОНа Сергею Кончику.

Контекст

Накануне Международного дня борьбы за права женщин, который отмечается 8 марта, в правозащитном центре призвали поддержать тех, кто стал жертвами политически мотивированных преследований в Беларуси.

Перед этим, 5 марта, следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против правозащитного центра “Вясна” по статье об организации и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

Напомним

После спорных прошлогодних президентских выборов в Беларусь 9 августа в стране продолжаются протесты против Александра Лукашенко. Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, был официально объявлен ЦИК страны победителем на выборах, набрав более 80 процентов голосов. Этот результат оппозиция и многие белорусы назвали сфальсифицированным.