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У Білорусі відкрили справу проти правозахисного центру "Весна": за що

У Білорусі відкрили справу проти правозахисного центру "Весна": за що

Київ • УНН

 • 18803 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Слідчий комітет Білорусі відкрив кримінальну справу проти правозахисного центру “Весна” за статтею про організацію й активну участь у групових діях, що грубо порушують громадський порядок. Про це повідомили у правозахисній організації, передає УНН.

Цитата

"Головним управлінням з розслідування злочинів у сфері організованої злочинності і корупції центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа, порушена за фактом діяльності ПЦ "Весна". Дана кримінальна справа порушена за ст. 342 КК (організація й активна участь в групових діях, що грубо порушують громадський порядок). На даний момент в її межах відбуваються активні слідчі дії: обшуки в офісах наших регіональних відділень і в квартирах членів організації, виклики на допити та інші процесуальні дії", - йдеться у заяві.

Деталі

"Як випливає з офіційних коментарів СК, на думку органів слідства, ПЦ "Весна" нібито здійснює фінансування і інше матеріальне забезпечення незаконних масових заходів, які мають мети здійснення їх учасниками групових дій, що грубо порушують громадський порядок. Треба відзначити, що напередодні цих подій за подібними звинуваченнями були взяті під варту правозахисники і волонтери ПЦ "Весна" Марфа Рабкова, Андрій Чепюк, Леонід Судаленко і Тетяна Ласиця, а по державному телебаченню ведеться пропагандистська інформаційна кампанія, в якій ПЦ "Весна" фактично звинувачують у терористичній діяльності", - йдеться у заяві.

Додамо

Правозахисники підкреслюють, що ПЦ "Весна" протягом 25 років своєї роботи "регулярно стикається з актами тиску, залякування та переслідування членів організації за здійснення правозахисної діяльності". "У 2001 році організація була незаконно позбавлена ​​державної реєстрації та змушена останні 18 років захищати права людини в країні без реєстрації Міністерства юстиції. У 2011 році голова об'єднання Алесь Беляцкий був засуджений на чотири з половиною роки позбавлення волі за отримання іноземної допомоги на правозахисну діяльність організації. ПЦ "Весна" ніколи не був організатором будь-яких насильницьких дій і завжди підтримував мирну реалізацію цивільних і політичних свобод", - зазначено у заяві.

В організації наголосили, що акції протесту проти фальсифікацій підсумків виборів президента носили переважно мирний характер.

"Незважаючи на це, проти протестуючих були застосовані непропорційна сила, спецзасоби та зброя. Найбільш кричущим фактом є використання масових і системних тортур щодо затриманих учасників акцій протесту з боку представників силових відомств. У ситуації гострої кризи з правами людини в країні діяльність ПЦ "Весна" спрямована на допомогу жертвам політичних репресій та масових порушень прав людини", - зазначено у заяві.

З цією метою правозахисники активно взаємодіють з міжнародними механізмами захисту прав людини, включаючи такі організації, як ОБСЄ і ООН.

"Ми розцінюємо початок кримінального переслідування за фактом діяльності ПЦ "Весна" як чергове переслідування в зв'язку з нашою активною правозахисною діяльністю з боку існуючого авторитарного політичного режиму Лукашенка, яке відбувається на тлі безпрецедентних репресій в країні. Ці дії влади Білорусі грубо порушують низку міжнародних угод, учасником яких є і Республіка Білорусь, зокрема Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Декларації про право і обов'язки окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати і захищати загальновизнані права людини та основні свободи, Керівних принципів ОБСЄ щодо захисту правозахисників, Керівних принципів щодо свободи об'єднань", - зазначено у заяві.

"Весна" вимагає від влади припинення репресій і звільнення всіх політв'язнів, включаючи які перебувають за ґратами правозахисників.

У заяві також міститься вимога "гарантувати можливість всім правозахисникам в Білорусі здійснювати свою законну правозахисну діяльність в будь-яких обставинах без обмежень і без страху помсти, в тому числі без ризику судового переслідування".

"Ми ніколи не зупинимо своєї законної правозахисної діяльності на благо всього білоруського суспільства, спрямовану на просування ідей і цінностей прав людини та демократії", - підкреслюється в заяві.

Нагадаємо

Після спірних президентських виборів в Білорусі 9 серпня у країні тривають протести проти Олександра Лукашенка. Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, був офіційно оголошений ЦВК країни переможцем на виборах, набравши понад 80 відсотків голосів. Цей результат опозиція і багато білорусів назвали сфальсифікованим.

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