У Білорусі порушено понад 2,5 тисячі справ проти учасників протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. У Білорусі з серпня 2020 року порушено понад 2,5 тисячі справ за фактом протестів. Таку цифру озвучив у неділю, 7 березня, в ефірі телеканалу "Білорусь-1" заступник міністра внутрішніх справ Геннадій Казакевич, передає УНН.
Що відомо
За його словами, справи заводилися за статтями про масові заворушення, пошкодженні майна, хуліганство, образу, наклеп, погрози або насильство щодо працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ. При цьому в 70 відсотках випадків мова йшла про ситуації, в яких використовувався інтернет.
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“Ми вже більш ніж в 800 випадках встановили осіб, причетних до цих так званих протестних злочинів”, — підкреслив Казакевич.
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Протести в Білорусі після президентських виборів
Масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування спалахнули в Білорусі відразу після президентських виборів 9 серпня минулого року, коли ЦВК знову оголосив переможцем Олександра Лукашенка. Протестуючі вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення політв’язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестуючих.
В ході протестів фізично постраждали, були арештовані і затримані тисячі людей, в тому числі десятки журналістів. Дев’ять людей загинули. Останнім часом протестні акції носять локальний характер.
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Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, однак в підсумку всі члени президії КР були або заарештовані, або опинилися за кордоном. Євросоюз ввів санкції відносно Лукашенка і його оточення.