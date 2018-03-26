В Беларуси оштрафована активистка за сбор подписей в поддержку белорусского языка

“Суд посчитал, что девушка нарушила закон о массовых мероприятиях”, — сообщает Белсат.

Суд оштрафовал Анну Смолевич на 15 базовых величин (около 190 долларов США 190 ред.)

“Самое интересное, что на суд ее не приглашали, просто прислали домой постановление из суда”, — отмечается в группе “Молодежи БНФ” в Фейсбуке.

Отметим, что активисты “Молодежь БНФ” собирали подписи за создание университета с преподаванием на белорусском языке.