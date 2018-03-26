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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 34802 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 59481 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 97718 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107268 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115510 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121184 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132452 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Беларуси оштрафована активистка за сбор подписей в поддержку белорусского языка

В Беларуси оштрафована активистка за сбор подписей в поддержку белорусского языка

Киев  •  УНН

 • 9385 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Белорусскую активистку Анну Смилевич, главу движения “Молодежи БНФ” суд оштрафовал за сбор подписей в поддержку белорусского языка 21 февраля 2018 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусские СМИ.

“Суд посчитал, что девушка нарушила закон о массовых мероприятиях”, — сообщает Белсат.

Суд оштрафовал Анну Смолевич на 15 базовых величин (около 190 долларов США 190 ред.)

“Самое интересное, что на суд ее не приглашали, просто прислали домой постановление из суда”, — отмечается в группе “Молодежи БНФ” в Фейсбуке.

Отметим, что активисты “Молодежь БНФ” собирали подписи за создание университета с преподаванием на белорусском языке.

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