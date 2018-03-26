У Білорусі оштрафована активістка за збір підписів на підтримку білоруської мови
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Білоруську активістку Анну Смілевіч, главу руху “Молоді БНФ” суд оштрафував за збір підписів на підтримку білоруського мови 21 лютого 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруські ЗМІ.
“Суд порахував, що дівчина порушила закон про масові заходи”, — повідомляє Белсат.
Суд оштрафував Анну Смолевичи на 15 базових величин (близько 190 доларів США 190 ред.)
“Найцікавіше, що на суд її не запрошували, просто прислали додому постанову з суду”, — зазначається в групі “Молоді БНФ” у Фейсбуці.
Відзначимо, що активісти “Молодь БНФ” збирали підписи за створення університету з викладанням білоруською мовою.