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У Білорусі оштрафована активістка за збір підписів на підтримку білоруської мови

У Білорусі оштрафована активістка за збір підписів на підтримку білоруської мови

Київ • УНН

 • 9385 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Білоруську активістку Анну Смілевіч, главу руху “Молоді БНФ” суд оштрафував за збір підписів на підтримку білоруського мови 21 лютого 2018 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруські ЗМІ.

“Суд порахував, що дівчина порушила закон про масові заходи”, — повідомляє Белсат.

Суд оштрафував Анну Смолевичи на 15 базових величин (близько 190 доларів США 190 ред.)

“Найцікавіше, що на суд її не запрошували, просто прислали додому постанову з суду”, — зазначається в групі “Молоді БНФ” у Фейсбуці.

Відзначимо, що активісти “Молодь БНФ” збирали підписи за створення університету з викладанням білоруською мовою.

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