В беларуси объявили войну мухоморам

Детали

Правительство беларуси запретило ввоз, хранение, продажу и перевозку мухоморов. Этот запрет также распространяется на пищевые продукты, которые содержат мухоморы. Предприниматели, которые имеют в продаже такие продукты, должны вернуть их производителю или уничтожить.

Цитата

"На сегодняшний день нет ни одного научного доказательства о положительном влиянии мухоморов, включая микродозы, на организм человека", - заявили в постановлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси зарегистрировали "Группу вагнера" как образовательную организацию - СМИ