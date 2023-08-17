В беларуси объявили войну мухоморам
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. В беларуси запретили ввоз на хранение мухоморов. Также запрещается продавать и перевозить пищу, содержащую эти грибы, информирует УНН со ссылкой на минздрав беларуси.
Детали
Правительство беларуси запретило ввоз, хранение, продажу и перевозку мухоморов. Этот запрет также распространяется на пищевые продукты, которые содержат мухоморы. Предприниматели, которые имеют в продаже такие продукты, должны вернуть их производителю или уничтожить.
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"На сегодняшний день нет ни одного научного доказательства о положительном влиянии мухоморов, включая микродозы, на организм человека", - заявили в постановлении.
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